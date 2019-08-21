Malatya Ticaret Borsası
51 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 24,36 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:26 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 24,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|24,36
|24,36
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|10,00
|13,77
|Kuru kayısı
| Kg
|5,00
|20,01
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,50
|8,27
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