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Malatya Ticaret Borsası

51 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 24,36 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 24,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,3624,36
Gün kurusu kayısı Kg10,0013,77
Kuru kayısı Kg5,0020,01
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,508,27

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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