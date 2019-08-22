Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:36 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|20,00
|20,00
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|26,80
|26,80
|Kuru kayısı
| Kg
|9,77
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,48
|6,67
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