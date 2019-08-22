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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg20,0020,00
Jumbo naturel kuru kayısı Kg26,8026,80
Kuru kayısı Kg9,7720,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,486,67

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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