Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 16,53 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:10 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 16,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|14,50
|14,50
|4 Nolu şekerpare kayısı
| Kg
|15,37
|15,37
|Kuru kayısı
| Kg
|16,53
|16,53
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|11,00
|11.50
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