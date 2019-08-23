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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 16,53 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 16,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg14,50

14,50

4 Nolu şekerpare kayısı Kg15,37

15,37

Kuru kayısı Kg16,53

16,53

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg11,00

11.50

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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