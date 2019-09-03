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Malatya Ticaret Borsası

10 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,5823,58
Kuru kayısı Kg10,9117,00
Natürel kuru kayısı Kg5,515,51
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,204,20
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,7512,75

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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