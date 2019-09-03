Malatya Ticaret Borsası
10 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,58
|23,58
|Kuru kayısı
| Kg
|10,91
|17,00
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|5,51
|5,51
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,20
|4,20
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,75
|12,75
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