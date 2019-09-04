Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15,08-23,78 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15,08-23,78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|15,08
|23,78
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|8,58
|8,58
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|18,50
|18,50
|Naturel kayısı (2 nolu)
| Kg
|21,00
|21,00
Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması: Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımların atılması Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt