Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|35,00
|35,00
|Kuru kayısı
| Kg
|17,34
|17,34
|Jumbo kayısı
| Kg
|23,49
|23,49
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,45
|7,83
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,70
|5,90
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