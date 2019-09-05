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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg35,0035,00
Kuru kayısı Kg17,3417,34
Jumbo kayısı Kg23,4923,49
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,457,83
Kesmelik kuru kayısı Kg5,705,90

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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