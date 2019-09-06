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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg25,0030,00
Kuru kayısı Kg19,5019,50
Jumbo kayısı Kg24,0026,00
Gün kurusu Kg21,0025,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,0812,08

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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