Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|25,00
|30,00
|Kuru kayısı
| Kg
|19,50
|19,50
|Jumbo kayısı
| Kg
|24,00
|26,00
|Gün kurusu
| Kg
|21,00
|25,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,08
|12,08
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