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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg27,1027,10
Kuru kayısı Kg4,4419,21
Jumbo kayısı Kg21,7523,20
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,645,80
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,0815,08

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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