Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|27,10
|27,10
|Kuru kayısı
| Kg
|4,44
|19,21
| Jumbo kayısı
| Kg
|21,75
|23,20
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,64
|5,80
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,08
|15,08
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