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Malatya Ticaret Borsası

12 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg27,0027,00
Kuru kayısı Kg21,5021,50
Jumbo kayısı Kg24,3624,36
Organik kuru kayısı Kg24,5024,50
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,2515,25

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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