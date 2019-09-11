Malatya Ticaret Borsası
12 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:06 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
| Kg
|21,50
|21,50
|Jumbo kayısı
| Kg
|24,36
|24,36
|Organik kuru kayısı
| Kg
|24,50
|24,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,25
|15,25
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