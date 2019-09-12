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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg18,13 18,13
Kuru kayısı Kg11,2014,88
Organik kuru kayısı Kg12,0023,50
Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg2,452,45
Dut kurusu Kg20,0020,00

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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