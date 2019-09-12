Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|18,13
|18,13
|Kuru kayısı
| Kg
|11,20
|14,88
|Organik kuru kayısı
| Kg
|12,00
|23,50
|Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite)
| Kg
|2,45
|2,45
|Dut kurusu
| Kg
|20,00
|20,00
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