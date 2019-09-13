Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 21,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 21,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,85
|17,85
|Kuru kayısı
| Kg
|9,00
|18,00
|3 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|16,50
|16,50
|Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite)
| Kg
|2,90
|2,90
|1 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|21,00
|21,00
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