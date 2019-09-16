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Malatya Ticaret Borsası

49 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg26,73 26,73
Kuru kayısı Kg12,4415,84
Naturel kuru kayısı Kg14,9014,90
Jumbo kayısı Kg26,73 26,73
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg6,436,43

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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