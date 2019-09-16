Malatya Ticaret Borsası
49 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:22 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|26,73
|26,73
|Kuru kayısı
| Kg
|12,44
|15,84
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|14,90
|14,90
| Jumbo kayısı
| Kg
|26,73
|26,73
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|6,43
|6,43
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