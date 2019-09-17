Malatya Ticaret Borsası
54 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,20
|24,36
|Kuru kayısı
| Kg
|11,60
|11,60
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|12,76
|14,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|1,60
|5,80
|Dut kurusu
| Kg
|26,46
|26,46
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