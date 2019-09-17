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Malatya Ticaret Borsası

54 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,20 24,36
Kuru kayısı Kg11,6011,60
Kesilmiş kuru kayısı Kg12,7614,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg1,60 5,80
Dut kurusu Kg26,4626,46

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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