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Malatya Ticaret Borsası

55 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg28,3928,39
Kuru kayısı Kg10,0020,00
Kesilmiş kuru kayısı Kg10,5910,59
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,45 6,96
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,7515,27

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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