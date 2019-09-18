Malatya Ticaret Borsası
55 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|28,39
|28,39
|Kuru kayısı
| Kg
|10,00
|20,00
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,59
|10,59
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,45
|6,96
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,75
|15,27
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