Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:41 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|25,67
|25,67
|Kuru kayısı
| Kg
|15,24
|15,24
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|11,02
|11,02
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|22,45
|22,45
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,37
|15,37
Hırsızlık olayları arttı, üreticiler fındık nöbetine başladı Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı