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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg25,67 25,67
Kuru kayısı Kg15,2415,24
Kesilmiş kuru kayısı Kg11,0211,02
Naturel kuru kayısı Kg22,45 22,45
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,3715,37

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:41 Kaynak: AA
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