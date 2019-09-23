Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|24,75
|24,75
|Kuru kayısı
| Kg
|15,73
|18,22
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|15,06
|15,06
| Jumbo kayısı
| Kg
|20,30
|20,30
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|11,02
|11,02
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