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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg24,75 24,75
Kuru kayısı Kg15,7318,22
Naturel kuru kayısı Kg15,0615,06
Jumbo kayısı Kg20,30 20,30
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg11,0211,02

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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