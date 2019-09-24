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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,0724,07
Kuru kayısı Kg12,0519,12
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80
Naturel kuru kayısı Kg16,9216,92
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg20,0020,00

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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