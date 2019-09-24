Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:22 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|24,07
|24,07
|Kuru kayısı
| Kg
|12,05
|19,12
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|5,80
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|16,92
|16,92
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|20,00
|20,00
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