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Malatya Ticaret Borsası

24 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg25,00 25,00
Kuru kayısı Kg11,0020,00
Naturel kuru kayısı Kg5,455,45
Jumbo kayısı Kg20,00 20,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,5014,50

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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