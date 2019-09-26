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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,55 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,55 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg23,5523,55
Kuru kayısı Kg14,5017,34
Naturel kuru kayısı Kg17,3417,34
Gün kurusu Kg23,30 23,30
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg13,1515,00

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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