Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:08 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|23,55
|23,55
|Kuru kayısı
| Kg
|14,50
|17,34
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|17,34
|17,34
|Gün kurusu
| Kg
|23,30
|23,30
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|13,15
|15,00
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