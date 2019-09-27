Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 31,04 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 31,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|5 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|14,00
|14,00
|Kuru kayısı
| Kg
|8,57
|13,61
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|31,04
|31,04
|Gün kurusu
| Kg
|16,17
|16,17
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,82
|7,82
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