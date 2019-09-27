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Malatya Ticaret Borsası

2 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 31,04 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 31,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
5 nolu şekerpare kayısı Kg14,00

14,00

Kuru kayısı Kg8,57

13,61

Naturel kuru kayısı Kg31,04

31,04

Gün kurusu Kg16,17 16,17

Endüstriyel kuru kayısı Kg7,82

7,82

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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