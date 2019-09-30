Malatya Ticaret Borsası
40 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|25,00
|25,00
|Kuru kayısı
| Kg
|9,28
|20,11
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|7,43
|7,43
| Jumbo kayısı
| Kg
|21,75
|21,75
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,42
|7,42
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