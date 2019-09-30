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Malatya Ticaret Borsası

40 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg25,00 25,00
Kuru kayısı Kg9,2820,11
Naturel kuru kayısı Kg7,437,43
Jumbo kayısı Kg21,75 21,75
Endüstriyel kuru kayısı Kg7,427,42

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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