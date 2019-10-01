Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21,86 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21,86 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg21,86 21,86
Kuru kayısı Kg14,5224,73
Gün kurusu Kg14,8714,87
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,644,64
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg13,0916,24

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı
Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak Manisa'da Afrika'yı andıran görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:51:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]