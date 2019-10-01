Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21,86 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|21,86
|21,86
|Kuru kayısı
| Kg
|14,52
|24,73
|Gün kurusu
| Kg
|14,87
|14,87
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,64
|4,64
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|13,09
|16,24
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