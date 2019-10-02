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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg16,5016,50
Kuru kayısı Kg9,0013,44
Kesilmiş kuru kayısı Kg9,2811,41
Naturel kuru kayısı Kg4,6428,12
Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg3,7811,02

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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