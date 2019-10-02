Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:28 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|16,50
|16,50
|Kuru kayısı
| Kg
|9,00
|13,44
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,28
|11,41
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|4,64
|28,12
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|3,78
|11,02
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