Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 22,23 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:00 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 22,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,23
|22,23
|Kuru kayısı
| Kg
|21,00
|21,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|5,22
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|5,45
|26,99
|Naturel gün kurusu
| Kg
|20,49
|20,49
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