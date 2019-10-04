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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 22,23 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 22,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg22,2322,23
Kuru kayısı Kg21,0021,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,225,22
Naturel kuru kayısı Kg5,4526,99
Naturel gün kurusu Kg20,4920,49

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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