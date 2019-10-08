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Malatya Ticaret Borsası

58 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg30,00

30,00

Kuru kayısı Kg10,90

18,50

Naturel kuru kayısı kesme Kg10,90

10,90

Jumbo kayısı

 Kg23,00

23,00

Gün kurusu Kg29,00

29,00

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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