Malatya Ticaret Borsası
58 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
| Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,90
|18,50
|Naturel kuru kayısı kesme
| Kg
|10,90
|10,90
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,00
|23,00
|Gün kurusu
| Kg
|29,00
|29,00
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