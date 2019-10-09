Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,80 - 26,84 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,80 - 26,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|20,80
|26,84
|Kuru kayısı
| Kg
|11,00
|11,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|2,50
|2,50
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|20,15
|20,15
|Gün kurusu
| Kg
|20,00
|20,00
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