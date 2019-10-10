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Malatya Ticaret Borsası

20 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg31,00

31,00

Kuru kayısı Kg10,00

16,04

Gün kurusu (paketli) Kg24,68

24,68

Kuru kayısı (paketli)

 Kg22,36

22,36

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,17

4,17

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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