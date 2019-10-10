Malatya Ticaret Borsası
20 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:02 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|31,00
|31,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,00
|16,04
|Gün kurusu (paketli)
| Kg
|24,68
|24,68
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|22,36
|22,36
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,17
|4,17
Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok