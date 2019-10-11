Malatya Ticaret Borsası
13 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|27,00
|32,00
|Kuru kayısı
| Kg
|15,08
|21,78
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,84
|9,28
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|23,78
|23,78
|Jumbo kayısı
| Kg
|17,11
|17,11
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