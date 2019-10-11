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Malatya Ticaret Borsası

13 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg27,0032,00
Kuru kayısı Kg15,0821,78
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,849,28
Naturel kuru kayısı Kg23,7823,78
Jumbo kayısı Kg17,1117,11

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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