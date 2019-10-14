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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg23,00

23,00

Kuru kayısı Kg13,34

17,01

Organik kuru kayısı Kg21,00

121,00

Jumbo kayısı

 Kg18,23

18,23

Gün kurusu Kg19,30

19,30

Malatya, Jumbo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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