Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|23,00
|23,00
|Kuru kayısı
| Kg
|13,34
|17,01
|Organik kuru kayısı
| Kg
|21,00
|121,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|18,23
|18,23
|Gün kurusu
| Kg
|19,30
|19,30
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