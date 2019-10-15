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Malatya Ticaret Borsası

28 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg38,00

38,00

Kuru kayısı Kg14,21

24,15

Gün kurusu (paketli) Kg26,68

26,68

Kuru kayısı (paketli)

 Kg21,34

21,34

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,80

5,80

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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