Malatya Ticaret Borsası
28 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|38,00
|38,00
|Kuru kayısı
| Kg
|14,21
|24,15
|Gün kurusu (paketli)
| Kg
|26,68
|26,68
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|21,34
|21,34
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|5,80
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