Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|25,00
|25,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,05
|16,50
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|7,50
|11,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|20,30
|20,30
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|5,80
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