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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg25,00 25,00
Kuru kayısı Kg11,0516,50
Kuru kayısı (paketli)


 Kg7,5011,00
Jumbo kayısı Kg20,30 20,30
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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