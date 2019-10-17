Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|18,00
|18,00
|Kuru kayısı
| Kg
|13,00
|13,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,64
|4,64
|Kayısı çekirdeği kabuklu
| Kg
|3,75
|3,75
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