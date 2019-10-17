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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg18,0018,00
Kuru kayısı Kg13,0013,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,644,64
Kayısı çekirdeği kabuklu Kg3,753,75

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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