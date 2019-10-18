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Malatya Ticaret Borsası

2 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg30,00

30,00

Kuru kayısı Kg17,34

17,83

Gün kurusu (paketli) Kg28,82

28,82

Kuru kayısı (paketli)

 Kg27,76

27,76

Jumbo kayısı Kg28,00

28,00

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:29 Kaynak: AA
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