Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:29 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
| Kg
|17,34
|17,83
|Gün kurusu (paketli)
| Kg
|28,82
|28,82
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|27,76
|27,76
| Jumbo kayısı
| Kg
|28,00
|28,00
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