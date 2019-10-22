Malatya Ticaret Borsası
4 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 46,17 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:26 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 46,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel gün kurusu kayısı
| Kg
|46,17
|46,17
|Kuru kayısı
| Kg
|8,24
|21,00
|Gün kurusu
| Kg
|17,00
|17,00
|Organik gün kurusu kayısı
| Kg
|25,50
|26,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|24,00
|24,00
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