Malatya Ticaret Borsası
26 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,49
|23,49
|Kuru kayısı
| Kg
|18,48
|20,08
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,00
|17,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|9,69
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|18,00
|18,00
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