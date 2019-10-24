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Malatya Ticaret Borsası

43 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 32,09 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 32,09 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg32,09

32,09

Kuru kayısı Kg17,11

25,16

Gün kurusu kayısı Kg20,00

20,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg6,96

6,96

Kayısı çekirdeği kabuklu Kg3,50

3,50

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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