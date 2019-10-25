Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|31,00
|31,00
|Kuru kayısı
| Kg
|15,45
|16,24
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|20,88
|20,88
| Jumbo natürel kuru kayısı
| Kg
|25,00
|25,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,50
|14,00
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