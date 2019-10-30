Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,46 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|26,46
|26,46
|Kuru kayısı
| Kg
|5,80
|16,82
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,16
|22,16
|Naturel kuru kayası
| Kg
|14,50
|22,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,00
|6,00
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