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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,46 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg26,46

26,46

Kuru kayısı Kg5,80

16,82

Jumbo kayısı Kg22,16

22,16

Naturel kuru kayası

 Kg14,50

22,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,00

6,00

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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