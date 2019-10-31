Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 11,58-14 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 11,58-14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|11,58
|14,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,94
|4,21
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|6,60
|8,92
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,50
|14,50
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz Bülent Arınç: Alevilerin de liberallerin de oylarına ihtiyacımız var MHP'li Fendoğlu'ndan 'VAR' çıkışı 70 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır Instagram hesabı açıp sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi