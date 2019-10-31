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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 11,58-14 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 11,58-14 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg11,58

14,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg3,94

4,21

Kesmelik kuru kayısı Kg6,60

8,92

Kayısı çekirdeği iç tatlı

 Kg14,50

14,50

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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