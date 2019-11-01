Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28,73 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|28,73
|28,73
|Kuru kayısı
| Kg
|10,00
|15,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|23,27
|23,27
|Gün kurusu
| Kg
|13,00
|13,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,98
|5,98
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