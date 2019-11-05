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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 numaralı organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda 1 numaralı organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 numaralı organik kuru kayısı Kg30,00 30,00
Kuru kayısı Kg11,5317,84
Gün kurusu (paketli)

 Kg28,2928,29
Kuru kayısı (paketli) Kg18,96 18,96
Organik kuru kayısı Kg13,0013,00

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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