Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 numaralı organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 numaralı organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 numaralı organik kuru kayısı
| Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,53
|17,84
|Gün kurusu (paketli)
| Kg
|28,29
|28,29
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|18,96
|18,96
|Organik kuru kayısı
| Kg
|13,00
|13,00
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