Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 - 24,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 - 24,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|16,98
|24,50
|Kuru kayısı
| Kg
|9,38
|9,38
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|5,22
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|8,70
|15,08
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|16,96
|16,96
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