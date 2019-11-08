Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|12,88
|19,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,19
|4,19
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|11,05
|15,22
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,50
|14,50
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