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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg12,88

19,50

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,19

4,19

Kesilmiş kuru kayısı Kg11,05

15,22

Kayısı çekirdeği iç tatlı

 Kg14,50

14,50

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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