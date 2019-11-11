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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 18,93 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 18,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 nolu şekerpare kayısı

 Kg18,93

18,93

Endüstriyel kuru kayısı Kg7,83

7,83

Kuru kayısı

 Kg12,40

14,63

Kayısı çekirdeği içi tatlı

 Kg11,00

11,00

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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