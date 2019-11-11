Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 18,93 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 18,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|18,93
|18,93
| Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,83
|7,83
| Kuru kayısı
| Kg
|12,40
|14,63
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|11,00
|11,00
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