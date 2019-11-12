Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|21,46
|21,46
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|15,95
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,57
|9,57
|Organik kesme kayısı
| Kg
|12,00
|13,00
|Organik dut kurusu
| Kg
|14,00
|14,00
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