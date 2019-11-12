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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg21,46

21,46

Kuru kayısı Kg12,00

15,95

Kesilmiş kuru kayısı Kg9,57

9,57

Organik kesme kayısı

 Kg12,00

13,00

Organik dut kurusu Kg14,0014,00

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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