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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg28,00

28,00

Kuru kayısı Kg20,00

20,00

Kuru kayısı (paketli) Kg20,00

20,00

Jumbo kayısı

 Kg26,00

27,00

Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg16,9616,96

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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