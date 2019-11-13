Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|20,00
|20,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|26,00
|27,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|16,96
|16,96
ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak