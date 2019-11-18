Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kesmelik kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kesmelik kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kesmelik kayısı
| Kg
|13,00
|13,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,38
|11,38
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,86
|9,86
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,09
|6,09
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|7,00
|7,00
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