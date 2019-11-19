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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg14,21

15,37

Naturel kuru kayısı kesme Kg11,54

11,54

Endüstriyel kuru kayısı Kg3,67

5,00

Kayısı çekirdeği içi (tatlı)

Kg17,40

17,40

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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