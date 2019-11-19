Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|14,21
|15,37
|Naturel kuru kayısı kesme
| Kg
|11,54
|11,54
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,67
|5,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|17,40
|17,40
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