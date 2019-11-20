Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, organik gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, organik gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
| Kg
|17,50
|17,50
|Kuru kayısı
| Kg
|11,25
|11,25
|Organik kesmelik kayısı
| Kg
|12,50
|12,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,47
|5,47
|Kayısı çekirdeği kabuklu
| Kg
|3,29
|3,29
Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi