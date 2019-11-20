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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, organik gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, organik gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg17,50

17,50

Kuru kayısı Kg11,25

11,25

Organik kesmelik kayısı Kg12,50

12,50

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,47

5,47

Kayısı çekirdeği kabuklu Kg3,293,29

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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