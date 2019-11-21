Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,20
|23,20
|Kuru kayısı
| Kg
|10,10
|11,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,40
|6,40
|Naturel kesmelik
| Kg
|6,50
|6,50
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