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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,20

23,20

Kuru kayısı Kg10,10

11,50

Endüstriyel kuru kayısı Kg6,40

6,40

Naturel kesmelik

 Kg6,50

6,50

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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